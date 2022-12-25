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Гаражные боксы загорелись в Южно-Сахалинске

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Фото: МЧС России
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В Южно-Сахалинске огонь вспыхнул в гаражных боксах. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании в гаражах на улице Железнодорожная, 101 поступило в 08:01 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут.

Несмотря на то что к моменту прибытия на место спасателей пламенем были объяты все боксы, угрозы распространения на другие здания не было. Пожарные эвакуируют автомобили, которые на момент возгорания находились в гаражах.

В тушении участвуют 18 сотрудников и четыре единицы техники регионального МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших в огне нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 14 декабря, в гараже около жилого дома в Уссурийске взрыв газа спровоцировал пожар, пострадал человек. Кроме того, огонь уничтожил гараж и находящийся там автомобиль на площади около 45 кв. м.

Как сообщили в МЧС России 1 декабря, в Амгинском районе Якутии произошел пожар в частном гараже, в котором находились два автомобиля. К моменту прибытия спасателей строение было охвачено огнем.

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