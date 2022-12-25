Два человека погибли при падении автобуса в реку в Испании

Два человека погибли, трое считаются пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании. Об этом 24 декабря сообщила газета Diario de Pontevedra.

По информации издания, автобус съехал с дороги в провинции Понтеведра и упал в реку.

«Внутри автобуса находились шесть пассажиров плюс водитель транспортного средства», — сообщила газета.

Водителя и одного из пассажиров удалось спасти. В настоящий момент они госпитализированы.

Сообщается, что на месте работают пожарные, группа по чрезвычайным ситуациям и гражданская гвардия.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что в результате падения автобуса со скалы в Индонезии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительной причиной инцидента назван отказ тормозов.