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Финаналитик Антонов назвал главной целью обвала курса рубля сокращение дефицита бюджета

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Ослабление рубля находится под контролем экспортеров. Банк России в любой момент может ужесточить ограничительные меры в виде комиссий на покупку валют на Мосбирже, и падение прекратится. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал 25 декабря, рассказал, чем выгодно ослабление рубля.

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«К концу года из-за сильного рубля бюджет стал дефицитным. Если оценить дефицит бюджета примерно в два триллиона рублей, то для закрытия «дыры» курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт добавил, что усиление рубля, которое произошло в период с конца весны по начало зимы уходящего года, — зримые победы над инфляцией, рост социальной стабильности, а также привлекательный фактор как для иностранных инвесторов, так и для российского офшорного капитала и стимул для развития секторов экономики с высокой добавленной стоимостью.

22 декабря были опубликованы данные Московской биржи, согласно которым доллар упал ниже 70 рублей.

Ранее в этот же день курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 27 апреля, а курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля.

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с «Известиями» накануне, 21 декабря, отмечал, что основным триггером ослабления рубля могло стать падение цены на нефть. Эксперт привел данные агентства Bloomberg, согласно которым с 10 по 16 декабря морские поставки российской нефти сократились.

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