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The National Interest: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО «Железный купол»

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Израиль не будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на фоне решения США передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Решение связано с обеспокоенностью Тель-Авива тем, что их системы ПВО могут быть перехвачены Россией и изучены. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, высказал бригадный генерал Яков Нагель в статье для журнала The National Interest.

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«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты (на Украине. — Ред.), то Россия завладеет ими на поле боя», — пояснил Нагель.

По мнению генерала, Израилю самому нужно пополнить собственные вооруженные силы «Железными куполами», а производство этого оружия требует времени.

Более того, эксперт подчеркнул, что «Железный купол» ― сложная в освоении система, и потребуется время, чтобы освоить ее в полной мере. Поэтому Украине не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем ПВО.

Бригадный генерал добавил, что Тель-Авив не намерен ухудшать отношения с Москвой поставками вооружений на Украину.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

Накануне в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

До этого, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Тель-Авив отказывается от поставок вооружения Киеву, поскольку беспокоится за собственную безопасность. Связи Израиля с Россией в сфере безопасности накладывают на него ограничения, которые нельзя преодолеть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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