The National Interest: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО «Железный купол»

Израиль не будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на фоне решения США передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Решение связано с обеспокоенностью Тель-Авива тем, что их системы ПВО могут быть перехвачены Россией и изучены. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, высказал бригадный генерал Яков Нагель в статье для журнала The National Interest.

«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты (на Украине. — Ред.), то Россия завладеет ими на поле боя», — пояснил Нагель.

По мнению генерала, Израилю самому нужно пополнить собственные вооруженные силы «Железными куполами», а производство этого оружия требует времени.

Более того, эксперт подчеркнул, что «Железный купол» ― сложная в освоении система, и потребуется время, чтобы освоить ее в полной мере. Поэтому Украине не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем ПВО.

Бригадный генерал добавил, что Тель-Авив не намерен ухудшать отношения с Москвой поставками вооружений на Украину.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

Накануне в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

До этого, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Тель-Авив отказывается от поставок вооружения Киеву, поскольку беспокоится за собственную безопасность. Связи Израиля с Россией в сфере безопасности накладывают на него ограничения, которые нельзя преодолеть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».