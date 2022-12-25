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Блинкен предупредил о последствиях ограничений для женщин Афганистана

Блинкен предупредил о последствиях запрета на работу женщин в гуманитарных НПО Афганистана
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Фото: Global Look Press/Robert King
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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о разрушительных последствиях для Афганистана после введения в стране ограничений для женщин на работу в национальных и международных неправительственных учреждениях (НПО). Об этом политик написал в субботу, 24 декабря, в своем Twitter.

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По его словам, запрет подорвет крайне необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», ― подчеркнул Блинкен.

Ранее в этот день ООН осудила решение движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретить афганским женщинам работать в НПО.

В организации подчеркнули, что подобные решения нарушают базовые права женщин, а также противоречат гуманитарным принципам.

Также в ООН выразили надежду провести переговоры с представителями «Талибана» для выяснения обсуждения этой ситуации.

Министерство экономики Афганистана 24 декабря распорядилось приостановить допуск женщин-сотрудниц НПО к работе «до дальнейшего уведомления» под угрозой аннулирования лицензий.

До этого, 20 декабря, по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений потребовали в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Этот шаг вызвал негативную реакцию мирового сообщества. В частности, США предупредили о готовности принять меры в отношении действующих афганских властей.

Несмотря на то, что талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, в настоящий момент жительницы Афганистана не имеют доступа к образованию, серьезно ограничены в выборе профессии, а также в свободном перемещении и выборе одежды.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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