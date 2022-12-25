Юрист рассказала об опасных кредитах для финансового благополучия

Юрист Елена Кудерко 25 декабря рассказала о том, какие кредиты считаются опасными.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что опасные кредиты превышают показатель долговой нагрузки (ПДН). Для его определения достаточно вычесть из среднемесячного дохода все платежи по уже оформленным займам. Кудерко уточнила, что доходом будет средний показатель за 12 месяцев, а при расчете платежей по кредитам нужно исходить именно из полной стоимости кредита с учетом комиссий, разделив ее на количество полных месяцев выплаты.

«Получившаяся доля расходов в доходах является показателем, который учитывает банк при принятии решения об одобрении кредита и условиях такого кредита. Пороговым значением является 50%, и сверх него заемщик считается рискованным, поскольку он попросту не сможет рассчитаться по кредиту»», — рассказала Кудерко.

Как отметила юрист, некоторые банки и микрофинансовые организации используют это в своих целях, предлагая займы при повышенной ПДН на короткий срок и под высокий процент. В таком случае или заем будет возвращен быстро, или риск его выдачи будет компенсирован процентами, пенями и штрафами.

Кудерко рассказала, что также опасность представляют займы под залог — как правило, ими пользуются ломбарды. Залогом могут стать ювелирные изделия, транспорт, бытовая техника. При оценке организации специально занижают его стоимость, компенсируя возможные убытки, если долг не будет погашен. Таким образом, даже минимальная сумма с высокими процентами и залогом может принести больший убыток заемщику, чем пользу, добавила юрист.

В качестве пути решения проблемы Кудерко предложила проверить условия действующих кредитов. Если есть платежи с высокими ставками по кредитным картам или в микрофинансовых организациях, их стоит погасить в первую очередь или реструктуризировать, в том числе с другими кредитами на более выгодных условиях — с меньшей ставкой или большим сроком погашения. В таком случае ПДН может быть снижен.

Кроме того, юрист порекомендовала при оформлении займа проверить по документам полную стоимость кредита, размер процентной ставки на весь период, расчет стоимости необходимых страховок и условия, при которых банк может изменить ставку кредита. Также в случае, если оформляется страховка жизни, необходимо уточнить, будет ли она возвращена при досрочном погашении кредита.

«Если вас уверяют в том, что не отражено на бумаге, лучше отказаться от подписания документов и найти более прозрачные условия кредитования, поскольку при судебных спорах приоритет всегда отдается содержанию документов независимо от того, правильно ли они были поняты заемщиком», — советует эксперт.

Накануне специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян рассказал про мифы о кредитах, в которые не стоит верить. Он уточнил, что для получения займа не обязательно иметь идеальную кредитную историю. Еще одним мифом эксперт назвал более высокий шанс получить кредит, если ранее клиент никогда не брал займы. Кроме того, недостоверным является распространенное мнение о том, что в случае совместного займа нужно выплатить банку только свою часть.

23 декабря генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала «Известиям», что за всё время работы льготного налогового режима банки не очень охотно кредитуют самозанятых. По ее словам, такие заемщики не выглядели в глазах банков надежными без социальных гарантий и стабильного дохода.