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Die Welt указала на риск для ФРГ оказаться во власти Катара из-за газа

Die Welt: Германия рискует оказаться зависимой от Катара из-за отказа от газа из РФ
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Фото: ТАSS/Marcus Brandt
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На фоне коррупционного скандала в Европарламенте Германия, стремящаяся отказаться от российского голубого топлива, рискует оказаться зависимой от Катара в вопросе поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 23 декабря пишет немецкая газета Die Welt.

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Отмечается, что энергетический кризис наделил страны Персидского залива, в частности, Катар еще большей властью в вопросах экспорта СПГ. Европейские политики стремятся получить контракты на поставки энергоресурсов из региона.

Однако Германия теперь, после коррупционного скандала с бывшей замглавы Европейского парламента (ЕП) Евой Кайли, который связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, рискует остаться без газа.

Это связано с тем, что ЕП попытался запретить на время расследования по делу доступ туда катарских лоббистов. Катар, в свою очередь, пригрозил Европе, что такой шаг может оказать негативное влияние на отношения и поставки газа.

«Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», — говорится в статье.

Экс-зампредседателя Европарламента (ЕП) Еву Кайли задержали 9 декабря по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря. 12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли. Суд назначил рассмотрение по делу Кайли на 22 декабря.

До этого, еще 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте СПГ из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Как сообщила Die Welt позднее, 16 декабря, планы Германии по экономии газа потерпели крах из-за наступления сильных холодов. Так, с 12 по 16 декабря жители Германии потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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