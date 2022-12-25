Во Франции назвали визит Зеленского в США предвестником мировой войны

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне может оказаться предпосылкой начала третьей мировой войны. Такое мнение в пятницу, 23 декабря, выразил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!» ― написал он в Twitter.

По мнению Филиппо, масштабный конфликт выгоден и Байдену, и Зеленскому, потому что так они могли бы «приумножить» свою славу, параллельно уничтожив страны Европы и сохранив гегемонию американского доллара на мировом финансовом рынке.

«Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!» ― подчеркнул политик.

Ранее в этот день социологический опрос показал, что 70% французов считают необходимым искать выход из украинского конфликта исключительно в переговорах. Они также не поддержали продолжение военной помощи Парижем Киеву.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

17 декабря Флориан Филиппо назвал безумным и безответственным нежелание Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Политик призвал страны Запада перестать поддерживать киевский режим оружием и деньгами.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

До этого, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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