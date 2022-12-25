Около 400 человек посетили детский праздник посольства РФ в США

В посольстве России в США прошел детский праздник по случаю наступающих Рождества и Нового года. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Как отметили в диппредставительстве, мероприятие посетили около 400 человек.

«В посольстве России в США состоялось новогоднее представление для детей российских соотечественников, которые приехали из разных штатов. К нам пришли также ребята сотрудников дипмиссий стран СНГ и учащиеся американских школ», ― говорится в Telegram-канале посольства.

Сообщается, что в организации праздника приняли участие музыкально-танцевальный коллектив из Нью-Йорка «Калейдоскоп» и танцевальная группа «Матрешки» из Свято-Иоанно-Предтеченского собора.

Каждому ребенку вручили новогодний сладкий подарок, добавили в посольстве.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество Христово.

Накануне Санта-Клаус начал 67-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех c Рождеством. Первыми подарки традиционно получают дети в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Россию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку.