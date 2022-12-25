Погибшего в Канаде российского хоккеиста похоронили в Торонто

18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, погибшего в Канаде, похоронили в Торонто. Об этом 25 декабря сообщил «РИА Новости» его отец Заур Казбеков.

Данное решение было принято в связи с длительным сроком оформления всех необходимых документов.

«Мы похоронили Абакара в Торонто 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго ― праздники в Канаде (Рождество. ― Ред.)», ― сказал отец Казбекова.

Он уточнил, что оформление необходимых документов в Канаде затянулось, а в соответствии с исламскими обрядами предать тело земле необходимо было как можно быстрее. По словам отца хоккеиста, семья одобрила решение похоронить Абакара в Торонто.

Также Заур Казбеков отметил поддержку со стороны представителей консульства РФ.

17 декабря стало известно, что российский хоккеист канадского клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков скончался в возрасте 18 лет. Причина смерти не уточняется.

В Северную Америку Казбеков уехал в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей.