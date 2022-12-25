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Два человека госпитализированы после пожара в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два человека были госпитализированы в результате пожара в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом 25 декабря сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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«На пожаре пострадали мужчина и женщина, госпитализируются в лечебное учреждение», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации «Известий», пострадавшие ― пожилая пара.

Как сообщает МЧС, информация о пожаре поступила 24 декабря в 23:39. В двухкомнатной квартире на улице Одоевского произошло возгорание на площади 10 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.

Отмечается, что на месте работали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее, 20 декабря, семь человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке. Площадь горения составила 15 кв. м. Ожоги и отравление угарным газом получил 49-летний мужчина, пострадавшего госпитализировали.

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