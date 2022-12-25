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Два человека погибли в результате пожара в Башкортостане

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Фото: МЧС России
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В Чишминском районе Башкортостана загорелся жилой дом, два человека погибли. Об этом сообщили 25 декабря в МЧС по республике.

Отмечается, что сообщение о пожаре в экстренную службу поступило накануне в 21:52 по местному времени (19:52 по мск). По улице Шоссейная в поселке Еремеево загорелось жилое кирпичное здание.

Пожар удалось локализовать в 22:27 по местному времени (20:27 по мск).

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух человек», — рассказали в ведомстве в своем Telegram-канале.

К тушению пожара привлекались 28 человек и восемь единиц техники, добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Иркутске в результате пожара в частном деревянном доме погиб мужчина. По данным спасательного ведомства, электропроводка и печь в доме находились в плохом состоянии.

Накануне произошел пожар в частном доме в поселке Бунинский Урицкого района Орловской области, погиб один человек. Во время тушения спасатели нашли внутри тело женщины 1962 года рождения.

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