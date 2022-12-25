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Король Испании назвал конфликт на Украине причиной энергокризиса

Король Испании Филипп VI: конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис
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Фото: Global Look Press/Pool
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Конфликт вокруг Украины спровоцировал кризис в сфере энергетики. Об этом 24 декабря заявил в рождественском обращении к нации король Испании Филипп VI.

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Он считает, что этот конфликт, как и последствия пандемии COVID-19, сильно отражается на экономике.

Ситуация на Украине «спровоцировала энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», отметил Филипп VI.

По его словам, ситуация вокруг Украины также затронула безопасность Испании.

Ранее, 20 декабря, агентство Bloomberg написало, что потолок цен на природный газ, согласованный странами Евросоюза (ЕС), может нарушить поставки газа в регион и усилить энергетический кризис.

Накануне страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

В тот же день европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст заявил о том, что одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за 1 МВт·ч.

5 декабря Bloomberg сообщил, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в государствах Евросоюза (ЕС).

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен 28 ноября заявил, что зимой в 2023–2024 годах ЕС ждут большие трудности.

Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

До этого, 24 ноября, Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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