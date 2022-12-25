Более 25 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе в Египте
Не менее 27 человек получили травмы различной степени при обрушении спортивной трибуны на крытом стадионе в Египте. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило министерство здравоохранения Египта.
Отмечается, что инцидент случился во время баскетбольного матча команд из Каира и Александрии в городе имени 6 октября.
Пострадавшие были госпитализированы. У большинства из них диагностированы переломы и кровотечения.
Министерство здравоохранения Египта подчеркнуло, что в настоящий момент угрозы для жизни зрителей игры нет.
В июне не менее пяти человек погибли и еще более 500 пострадали в результате обрушения зрительской трибуны в колумбийском городе Эль-Эспиналь во время фестиваля быков.
В ходе боя быков на спортивной арене обрушились шесть секций трибуны. Деревянная конструкция не выдержала большого числа людей.