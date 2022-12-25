Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьницы под Волгоградом

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин запросил информацию о расследовании по факту гибели школьницы при взрыве газа в Волгоградской области. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области В.И. Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах гибели несовершеннолетней», — говорится в публикации в Telegram-канале Следкома.

Инцидент произошел 24 декабря. По предварительным данным, в одном из частных домовладений рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошел хлопок газа. Взрыв спровоцировал обрушение здания, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Ее родители были госпитализированы с различными травмами.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).