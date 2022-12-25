Около 30 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте

Около 30 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте

2022-12-25 00:35:20

2022-12-25 00:35:20

2022-12-25 00:35:20

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