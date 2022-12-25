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На складе в Мурманске ликвидировали открытое горение

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Фото: МЧС России
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Открытое горение на складе лакокрасочных покрытий в Мурманске удалось ликвидировать на площади 500 кв. м. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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«В 23:55 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о локализации пожара.

Огонь вспыхнул накануне вечером в здании базы снабжения «Фактор» в Мурманске по адресу: Водопроводный переулок, дом 9. Из помещения удалось эвакуировать пять газовых баллонов.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются. Отмечается, что происшествие взяла на контроль прокуратура Ленинского округа Мурманска.

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