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В Армении задержали россиянина по подозрению в убийстве женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Армении задержала гражданина России по подозрению в убийстве соотечественницы в городе Гюмри. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

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«24 декабря в 08:00 (07:00 мск) была получена информация об убийстве на улице Манушяна в Гюмри. В результате проведенных неотложных мероприятий была установлена личность подозреваемого, предположительно совершившего преступление, гражданина РФ 2002 года рождения», ― рассказали в ведомстве.

По версии следствия, между мужчиной и проживавшей с ним подругой 1985 года рождения возникла ссора. Молодой человек нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем он попытался скрыться с места преступления.

Погибшая была подругой подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан.

После допроса в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, 12 декабря, суд Лимасола приговорил к 25 годам заключения 33-летнего уроженца Сирии за убийство двух россиянок из охотничьего ружья. По его словам, мужчина якобы слышал, что женщины насмехались над ним.

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