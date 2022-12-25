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В США из-за морозов и обильных осадков снизилась добыча газа

Bloomberg: добыча природного газа в США рекордно упала из-за морозов и замерзших труб
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Неблагоприятные погодные условия серьезно осложнили добычу природного газа на территории США. Об этом 24 декабря пишет Bloomberg.

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По информации издания, накануне объем полученного топлива упал до рекордно низких значений. Аналитики отмечают, что подобного коллапса не наблюдалось уже более 10 лет. Причиной тому стало резкое похолодание, из-за которого замерзла жидкость в магистральных газопроводах. Оледенение труб, в свою очередь, привело к закрытию отдельных скважин.

Таким образом, в течение суток поставки газа в США снизились на 2,8 млн куб. м, что соответствует 10% от общей добычи. Параллельно вырос уровень спроса на топливо. Ожидается, что этот дисбаланс удастся урегулировать в лучшем случае на выходных.

Ранее в этот день стало известно, что из-за снежной бури на территории США погибли не менее 15 человек. Большинство из них стали жертвами аварий, случившихся из-за непогоды. Также сообщалось, что двое жителей штата Нью-Йорк скончались, не дождавшись прибытия медиков: машины скорой помощи просто не смогли доехать по заметенным и обледеневшим дорогам.

Помимо этого, по всей стране было отменено более 1,8 тыс. авиарейсов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Также порядка 1,7 млн потребителей остались без электроэнергии, так как вдоль атлантического побережья линии электропередачи оказались повреждены.

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