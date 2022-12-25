В США из-за морозов и обильных осадков снизилась добыча газа

Неблагоприятные погодные условия серьезно осложнили добычу природного газа на территории США. Об этом 24 декабря пишет Bloomberg.

По информации издания, накануне объем полученного топлива упал до рекордно низких значений. Аналитики отмечают, что подобного коллапса не наблюдалось уже более 10 лет. Причиной тому стало резкое похолодание, из-за которого замерзла жидкость в магистральных газопроводах. Оледенение труб, в свою очередь, привело к закрытию отдельных скважин.

Таким образом, в течение суток поставки газа в США снизились на 2,8 млн куб. м, что соответствует 10% от общей добычи. Параллельно вырос уровень спроса на топливо. Ожидается, что этот дисбаланс удастся урегулировать в лучшем случае на выходных.

Ранее в этот день стало известно, что из-за снежной бури на территории США погибли не менее 15 человек. Большинство из них стали жертвами аварий, случившихся из-за непогоды. Также сообщалось, что двое жителей штата Нью-Йорк скончались, не дождавшись прибытия медиков: машины скорой помощи просто не смогли доехать по заметенным и обледеневшим дорогам.

Помимо этого, по всей стране было отменено более 1,8 тыс. авиарейсов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Также порядка 1,7 млн потребителей остались без электроэнергии, так как вдоль атлантического побережья линии электропередачи оказались повреждены.