На Украине утвердили список бойцов для обучения управлению ЗРК Patriot

Командующий военно-воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВВС ВСУ) утвердил список военных, которые будут обучаться управлению системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в одной из стран НАТО. Об этом сообщил в субботу, 24 декабря, представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.

«Список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с IRIS-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами», — приводит его слова украинское издание «Общественное».

Игнат отметил, что процесс обучения может затянуться в связи с тем, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot представляет собой более мощную и дальнобойную технику. Представитель командования украинских ВВС предположил, что понадобится от двух до трех месяцев для обучения военных обслуживанию американских систем.

Между тем он не уточнил, в какой из стран Североатлантического альянса будет проводиться обучение.

Накануне отставной офицер американской разведки Скотт Риттер предположил, что версия ЗРК Patriot, которую Белый дом поставит Киеву, будет устаревшей и неспособной сбивать современные ракеты. Кроме того, разведчик рассказал, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах). Он подчеркнул, что комплексы не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», стоявшие на вооружении у Багдада.

Также в этот день генерал США в отставке Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что ВСУ потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

О том, что США поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, стало известно днем ранее, 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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