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NI сообщил об опасениях Израиля поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»

The National Interest: Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО «Железный купол»
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Фото: TASS/ZUMA Press Wire
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Россия может перехватить и изучить израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», поэтому Тель-Авив не станет поставлять их Киеву вслед за США, решившим отправить зенитные комплексы Patriot. Об этом 23 декабря сообщил бригадный генерал Яков Нагель в статье для The National Interest.

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«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты (на Украине. — Ред.), то Россия завладеет ими на поле боя», — отметил специалист.

Кроме того, Нагель отметил, что Израиль сам нуждается в скорейшем пополнении частей ПВО «куполами». При этом на их производство требуется определенное время.

Кроме того, это достаточно сложная система вооружений. Обучение персонала, способного ей управлять, — это длительный процесс. В связи с этим Киеву не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем противовоздушной обороны, подчеркнул Нагель.

По его словам, Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Между тем 24 декабря в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что системы ПВО Patriot, которые США собираются поставлять на Украину, представляют собой проблему только в новейшей модификации.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

Накануне в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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