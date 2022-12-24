Пожар на складе в Мурманске локализован на площади 500 кв. м

Пожар в помещении базы снабжения «Фактор» в Мурманске локализован на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в субботу, 24 декабря, в пресс-службе регионального главка МЧС.

Отмечается, что спасателям удалось локализовать возгорание в 23:12. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу.

Также в ведомстве сообщили, что на складе хранились лакокрасочные покрытия.

Пожар в складском одноэтажном здании в Мурманске по адресу: Водопроводный переулок, дом 9, разгорелся ранее в субботу. Из помещения удалось эвакуировать пять газовых баллонов.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.