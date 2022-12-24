Генконсул РФ заявил об отправке домой всех остававшихся в Хургаде россиян

Все россияне, остававшиеся в египетской Хургаде из-за проблем у авиакомпании iFly, отправлены на родину. Об этом 24 декабря сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с ТАСС.

По его словам, россияне были отправлены альтернативными авиарейсами.

«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — отметил он.

Ранее, 23 декабря, авиакомпания iFly предупредила пассажиров об отмене рейсов, следующих в Египет и из этой страны, до 26 декабря. В компании заверили, что вернуть полную стоимость купленных билетов можно по месту их приобретения.

Накануне в пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет.

Компания iFly с 15 декабря отменила все свои рейсы в Египет в связи с ограничениями для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

Поэтому Росавиация рекомендовала iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

С россиянами, которые уже успели вернуться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.