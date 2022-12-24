Обманувшего сына Табакова директора «МосАвтоДилера» арестовали

Директора фирмы «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких 24 декабря арестовали по делу о крупном мошенничестве.

По информации «Известий», Коротких оставил десятки людей по всей стране без автомобилей и денег. Он пробудет под стражей до 7 февраля.

Полиция уже получила десятки заявлений в отношении Коротких. Потерпевшие хотели купить подержанные автомобили за границей и внесли 100-процентную предоплату. Однако Коротких оставил их и без машин, и без денег. Директор «МосАвтоДилера» сначала объяснял задержки с поставками проблемами с логистикой, но принимал новые заказы вплоть до задержания.

Одним из пострадавших оказался сын знаменитого актера и театрального режиссера Олега Табакова Антон. Как рассказал Табаков-младший, Коротких обманул его на сумму в 1 млн рублей.

Директор «МосАвтоДилера» должен был предоставить Табакову услугу по продаже автомобиля. Однако Коротких незаконно завладел деньгами внесшего предоплату Табакова, после чего сотрудники фирмы перестали выходить на связь.

По заявлению Антона Табакова и других потерпевших возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее, 14 декабря, в Санкт-Петербурге задержали бизнесмена, продававшего полеты на несуществующем воздушном шаре. Мужчина публиковал объявления и просил потенциальных клиентов переводить предоплату, после получения которой переставал выходить на связь. Во время обысков дома у подозреваемого изъяли пять банковских карт, семь мобильных телефонов и 12 сим-карт, а также другое оборудование.