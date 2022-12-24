Newsweek: Украина не скоро сможет использовать американские ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва ли смогут в ближайшее время применить в бою зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил Newsweek аналитик Института Катона Джордан Коэн.

По его словам, для того чтобы обучить личный состав грамотной работе с ЗРК и обслуживанию боевых машин, может потребоваться целый календарный год. Также Коэн отметил нерегулярность поставок комплексов. Вероятнее всего, ВСУ начнут пользоваться полученными вооружениями не раньше, чем через несколько месяцев.

Аналогичное мнение высказал отставной генерал США Марк Хертлинг. Он также усомнился в том, что поставленные на Украину ЗРК смогут гарантировать стране тот уровень безопасности, на который рассчитывает Киев. В подтверждение своих слов он указал на тот факт, что подобные модели вооружений стационарны и не могут перемещаться по территории от случая к случаю.

«Если кто-то считает, что эти комплексы будут разбросаны по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает ЗРК», — объяснил военный.

Тогда же бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США решили передать Украине, малоэффективны на современном поле боя. Он подчеркнул, что Patriot испытывает сложности с перехватом целей: так, в 2003 году в Ираке система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать украинских служащих работе с ЗРК Patriot на военной базе в США в течение нескольких месяцев.

Накануне в Белом доме заявили о предстоящей отправке зенитно-ракетных комплексов Patriot в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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