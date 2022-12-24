Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о планах ОАЭ передать Киеву 2,5 тыс. электрогенераторов
Мир
NI сообщил об опасениях Израиля поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Общество
Генконсул РФ заявил об отправке домой всех остававшихся в Хургаде россиян
Общество
Обманувшего сына Табакова директора «МосАвтоДилера» арестовали
Происшествия
База снабжения «Фактор» загорелась в Мурманске
Мир
Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ
Общество
Самый длинный каток в мире открыли на набережной Оби в Новосибирске
Происшествия
Сальдо назвал отвратительной провокацией обстрел Херсона со стороны ВСУ
Мир
Умер солист группы Faithless Максвелл Фрейзер
Экономика
Правительство РФ намерено сдержать рост цен на топливо ниже инфляции
Экономика
Новак отметил незаменимость российских энергоресурсов
Мир
В МИД РФ назвали задачу совместной российско-белорусской группировки войск
Сюжет:

Newsweek: Украина не скоро сможет использовать американские ЗРК Patriot

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва ли смогут в ближайшее время применить в бою зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил Newsweek аналитик Института Катона Джордан Коэн.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

По его словам, для того чтобы обучить личный состав грамотной работе с ЗРК и обслуживанию боевых машин, может потребоваться целый календарный год. Также Коэн отметил нерегулярность поставок комплексов. Вероятнее всего, ВСУ начнут пользоваться полученными вооружениями не раньше, чем через несколько месяцев.

Аналогичное мнение высказал отставной генерал США Марк Хертлинг. Он также усомнился в том, что поставленные на Украину ЗРК смогут гарантировать стране тот уровень безопасности, на который рассчитывает Киев. В подтверждение своих слов он указал на тот факт, что подобные модели вооружений стационарны и не могут перемещаться по территории от случая к случаю.

«Если кто-то считает, что эти комплексы будут разбросаны по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает ЗРК», — объяснил военный.

Тогда же бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США решили передать Украине, малоэффективны на современном поле боя. Он подчеркнул, что Patriot испытывает сложности с перехватом целей: так, в 2003 году в Ираке система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать украинских служащих работе с ЗРК Patriot на военной базе в США в течение нескольких месяцев.

Накануне в Белом доме заявили о предстоящей отправке зенитно-ракетных комплексов Patriot в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022