База снабжения «Фактор» загорелась в Мурманске

В Мурманске в здании базы снабжения «Фактор» вспыхнул пожар. Об этом сообщили 24 декабря в МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании складского одноэтажного здания в районе Водопроводного переулка, д. 9 поступило в 21:21. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В настоящее время эвакуировали пять газовых баллонов. По предварительной информации, площадь пожара составила 50 кв. м.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Ранее, 18 декабря, на двух складах во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м. Отмечалось, что прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, пострадавших не было.

До этого, 15 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что МЧС России проведет внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности.