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Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине зависит от действий США

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Украина может вести боевые действия до тех пор, пока США поддерживают вооружением и деньгами. Если Вашингтон захочет установления мира, это произойдет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 декабря в беседе с изданием Magyar Nemzet.

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Он отметил, что в рамках конфликта на Украине Венгрия занимает провенгерскую позицию.

Кроме того, Орбан указал на то, что Венгрия поддерживает и помогает украинской стороне, а также выступает за сохранение суверенной Украины. При этом не в интересах Будапешта отказываться от всех экономических отношений с Россией.

23 декабря стало известно, что Еврокомиссия заблокировала €22 млрд на финансирование Венгрии. Деньги должны были пойти на социальные программы.

Также 21 декабря французский политик Флориан Филиппо заявил, что финансирование Украины должно подвергаться проверкам, в этом Евросоюзу (ЕС) следует брать пример с Венгрии.

Кроме того, издание Newsweek отметило 23 декабря, что Вашингтон заинтересован в прекращении боевых действий путем дипломатического урегулирования. Между тем, написал автор материала, США не решаются озвучивать мысли о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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