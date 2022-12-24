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Замглавы МИДа Галузин назвал задачей российско-белорусской группировки войск отпор врагу

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Утверждения, что совместная группировка войск России и Белоруссии может быть задействована в ходе спецоперации по защите Донбасса, являются ложными. Об этом в субботу, 24 декабря, заявил агентству «РИА Новости» заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

По его словам, основная задача российско-белорусской группировки войск ― отпор противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.

Дипломат обратил внимание на то, что военная доктрина Союзного государства рассматривает использование военной силы против любой страны-участницы как посягательство на всё Союзное государство.

«Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии», ― подчеркнул замглавы российского МИДа.

Ранее в этот день Михаил Галузин заявил о повышении обороноспособности РФ и Белоруссии после передачи Минску российских комплексов С-400 и установок «Искандер».

22 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Минск видит готовность у соседних стран проявить военную агрессию в отношении Белоруссии. В связи с этим, по его словам, в стране недавно была оперативно проведена проверка сил немедленного реагирования.

19 декабря президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

В частности, лидеры двух стран проговорили возможность создания единого оборонного пространства. По словам Путина, Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

По итогам встречи стало известно, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

25 июня президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой заявил о том, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». Также российский президент предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

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