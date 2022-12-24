Убившего в Париже трех курдов пенсионера перевели в психиатрическую больницу

Полиция перевела в психиатрическую больницу 69-летнего мужчину, который в пятницу, 23 декабря, убил трех курдов возле культурного центра в Париже. Об этом 24 декабря сообщил телеканал BFM.

Врач, обследовавший мужчину, заявил, что «состояние здоровья пострадавшего несовместимо с арестом».

Как уточнила парижская прокуратура, обвиняемый доставлен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции столицы Франции.

«Поэтому мера задержания, избранная полицией, отменена до представления следователю, когда это позволит состояние здоровья обвиняемого», — добавили в ведомстве.

Ранее в субботу курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Они громили остановки общественного транспорта, поджигали автомобили и уличную мебель. Из соображений безопасности на несколько часов было закрыто несколько станций парижского метро.

В пятницу три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Три человека были ранены. Сообщалось, что один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Был задержан 69-летний подозреваемый. Ранее он привлекался к ответственности за расистское нападение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.