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Самый длинный каток в мире открыли на набережной Оби в Новосибирске

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Деды Морозы из разных регионов России открыли на набережной реки Обь в Новосибирске самый длинный в стране и мире заливной каток. Церемония открытия состоялась 24 декабря.

Длина катка, который идет от Михайловской набережной до пристани Речного вокзала, — 1300 м.

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Каток залили в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». В ходе мероприятия Дед Мороз объявил, что международное агентство InterRecord зафиксировало рекорд, и вручил соответствующие сертификаты мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«Мы к этому готовились, вылили десятки тонн чистейшей обской воды на нашу набережную, чтобы этот каток и рекорд состоялся. Я в него не верил до последнего момента, пока не был оформлен документ», — сказал градоначальник.

Торжественное открытие катка сопровождалось световым и файер-шоу, новогодними песнями, выступлением фигуристов из Федерации фигурного катания Новосибирской области. В день открытия на катке начали работать три теплых пункта проката коньков. Вход со своими коньками бесплатный.

Ранее, 20 декабря, во Владивостоке стартовал монтаж главного новогоднего городка, он будет располагаться на центральной площади. На центральной площади обустроили каток и горку, смонтировали различные световые фигуры.

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