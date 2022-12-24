Умер солист группы Faithless Максвелл Фрейзер

Солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, известный также как Макси Джаз, умер на 66-м году жизни. Об этом 24 декабря сообщил коллектив в своем Twitter-аккаунте.

«С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею», — указано в сообщении.

Музыкальный коллектив также добавил, что Макси Джаз «был блестящим автором текстов и диджеем».

Faithless прекратила существование в 2011 году, продав к тому времени более 15 млн альбомов, однако после этого группа регулярно собиралась вновь. В 2015 году Faithless провели серию выступлений в честь 20-летия группы, а в 2020-м коллектив выпустил еще один альбом.