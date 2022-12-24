В Белоруссии заявили о рекордном экспорте в Россию по итогам года
По итогам 2022 года белорусский экспорт в Россию может составить рекордные $22–23 млрд. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко телеканалу «Беларусь 1».
«По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию составил $18 млрд», — сказал он.
Головченко отметил, что в предыдущие годы показатель составлял $12–13 млрд.
«Надеюсь, что по итогам года мы выйдем на сумму порядка $22–23 млрд. Это очень существенная сумма», — добавил белорусский премьер.
По его словам, экспорт увеличивается в конце года, так как традиционно к концу года много отгружается машиностроительной продукции.
Также он отметил, что растет доля Белоруссии и в российском импорте. Речь идет о всех показателях.
Ранее, 19 декабря, состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск. После переговоров он отметил, что приоритетом в развитии отношений Москвы и Минска остается экономика. Все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России, заключил Путин.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.