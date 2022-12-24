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В Москве во время матча хоккеист потерял сознание и умер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве во время матча команд «Арсенал III» и Jersey 53 один из хоккеистов потерял сознание и скончался, рассказал 24 декабря источник «Известий».

По его словам, встреча проходила на ледовой арене на улице Яблочкова. В ходе матча 45-летнему игроку резко стало плохо, он потерял сознание. Мужчина умер по дороге в больницу.

Ранее, 30 ноября, скончался 22-летний полузащитник «Атлетико Тукуман» Андреса Баланта. Спортсмен потерял сознание во время тренировки и скончался в больнице после госпитализации.

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