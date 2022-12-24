В Петербурге начался забег Дедов Морозов на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге начался шестой забег жителей города в костюмах Дедов Морозов на Дворцовой площади. Об этом 24 декабря сообщает агентство «РИА Новости».

«Забег Дедов Морозов — это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими», — рассказали организаторы мероприятия, добавив, что в этот раз в забеге приняли участие 1,2 тыс. человек.

Отмечается, что в забеге принимали участие люди всех возрастов, а главным условием участия было наличие костюма Деда Мороза. Тем, у кого своего костюма не оказалось, организаторы выдавали соответствующие атрибуты — шубу, кушак, шапку, рукавицы и бороду.

В текущем году трасса подготовлена на Дворцовой площади в виде новогодней елки протяженностью 1250 м.

Ранее, 23 декабря, поезд Деда Мороза приехал в Калугу. Новогодний волшебник поприветствовал местных жителей, а также поучаствовал в концертной программе. После этого поезд отправился в Тулу.