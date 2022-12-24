Артиста Александра Пономаренко похоронят в Новочеркасске

Юмориста Александра Пономаренко похоронят в понедельник на новом кладбище в Новочеркасске, на родине артиста. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в администрации города.

«Похороны в понедельник в 14:00 на новом кладбище», — цитирует ТАСС сообщение горадминистрации.

Семье умершего юмориста будет оказана «любая помощь, о которой попросят родственники, переговоры сейчас ведутся», добавили местные власти.

Ранее в этот день заслуженный артист РФ Николай Бандурин также сообщил «Известиям», что похороны его коллеги состоятся в Новочеркасске, предположительно, через три дня.

Александр Пономаренко скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в субботу, 24 декабря. О смерти юмориста сообщил телеведущий Андрей Малахов. По его словам, еще месяц назад артист был в хорошем расположении духа и снимался в программе.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Являлись лауреатами международного конкурса «Кубок юмора – 99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап – 2001».