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Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

Собянин открыл горнолыжный комплекс и эскалаторную галерею на Воробьевых горах
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/В. Новиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на Воробьевых горах эскалаторную галерею и горнолыжный комплекс. Об этом говорится 23 декабря в сообщении на сайте столичного градоначальника.

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Открыты лыжный трамплин, кресельная канатная дорога и три трассы, длина одной из которых больше 300 м.

«Я думаю, это будет одно из самых популярных мест в Москве. И рядом здесь сегодня же открыли эскалаторную галерею, которая тоже много лет не работала», — сказал мэр Москвы.

Первые трассы для катания на лыжах на Воробьевых горах появились в 1900 году.

Эскалаторная галерея на Ленинских (сейчас — Воробьевых) горах была построена по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова, ее открыли 23 июля 1959 года. С помощью эскалаторов можно было за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина.

В 1960–1980-е годы галерея на Воробьевых горах была популярна у москвичей, но в 1983 году эскалаторы закрыли для пассажиров.

Решение о восстановлении эскалаторной галереи Собянин принял в 2020 году после масштабных проектно-изыскательских работ.

В 2018 году была построена канатная дорога, связывающая Воробьевы горы со спорткомплексом «Лужники».

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