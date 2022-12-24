В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов

Курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил телеканал BFM.TV.

Днем тысячи курдов вышли на площадь Республики, они протестуют в связи со стрельбой, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. По мнению протестующих, за инцидентом стоит Турция.

В настоящее время демонстранты двигаются по бульвару Тампль в направлении площади Бастилии, где уже происходят столкновения отдельных лиц с полицией, поджигается уличная мебель и автомобили.

Из соображений безопасности закрыто несколько станций метро Парижа: Saint-Sébastien-Froissard, Chemin Vert и Bastille. Поезда на них не останавливаются, станции откроют по указанию полиции.

Накануне полиция Парижа применила слезоточивый газ в ходе столкновений с протестующими курдами. До этого протестующие бросали в сторону полиции различные предметы.

Ранее в тот же день три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе города. Три человека были ранены. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

69-летний мужчина, ранее привлеченный к ответственности за расистское нападение, открыл стрельбу в пятницу в Париже возле курдского культурного центра. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

Стрелявшего мужчину задержали.