Пассажирский автобус загорелся в Новой Москве

На дороге в Щербинке в Новой Москве произошло возгорание пассажирского автобуса, сообщили 24 декабря в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожар произошел на улице Новостроевской. Экстренные службы уже выдвинулись на место возгорания. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в этот день пресс-служба УМВД по Воронежской области сообщила о том, что четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля в Воронеже. От удара автобус врезался в семь припаркованных машин, после чего перевернулся. Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и трем пассажирам.