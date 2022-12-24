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Премьер Венгрии Орбан связал достижение мира на Украине с позицией США

Премьер-министр Венгрии Орбан: если американцы хотят мира — мир будет
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Украинский конфликт не сможет утихнуть до тех пор, пока Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение и финансовую помощь. Без этих поставок Украина не сможет продержаться, заключил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 декабря в беседе с изданием Magyar Nemzet.

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«Украина может сражаться только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира — мир будет», — подчеркнул глава венгерского кабмина.

Орбан также сообщил о том, что в рамках конфликта на Украине Венгрия занимает провенгерскую позицию.

«Мы провенгерские. <…> Мы поддерживаем и помогаем Украине, в наших интересах сохранить суверенную Украину, и в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других», — пояснил он.

Ранее, 21 декабря, Орбан отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо провести переговоры между РФ и США. Он также отметил важность сохранения территориальной целостности Украины, однако добавил, что тему границ стоит поднять уже после заключения перемирия.

В тот же день венгерский премьер подчеркнул, что Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. По словам Орбана, существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии. При этом он призвал не отделять российскую экономику от Европы.

18 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

13 октября глава венгерского МИДа Петер Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению страны.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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