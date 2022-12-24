Клара Новикова рассказала о последней встрече с умершим Александром Пономаренко

Народная артистка России Клара Новикова рассказала, что в последний раз видела юмориста Александра Пономаренко, скончавшегося 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологией, в конце лета на съемках передачи.

«Он (Александр. — Ред.) выглядел плохо, <…>. Это видно, что человек болеет. Я увидела его, обняла, хотя я в первые секунды даже его не узнала. <…> Все понимали, к чему это идет, что ожидать чудес нельзя», — сказала Новикова в беседе с «Известиями».

Артистка добавила, что о болезни Пономаренко коллегам было хорошо известно. Александру помогали всем цехом и планировали устроить концерт, прибыль от которого должна была пойти на лечение юмориста.

«Я знаю, что ребята помогали, играли даже концерты в помощь, на лечение собирали деньги и собирались сыграть еще один концерт. Теперь уже в память», — поделилась воспоминаниями артистка.

Его дуэт с братом Валерием Новикова назвала совершенно уникальным.

«Они были совершенно уникальный дуэт, очень разносторонний, артисты, которые умели на сцене многое — и играть на разных инструментах, и петь», — добавила юмористка.

О смерти артиста сообщил в субботу, 24 декабря, в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов. На протяжении нескольких месяцев Пономаренко боролся с онкологическим заболеванием и перенес 10 курсов химиотерапии.

О месте и времени прощания с актером будет сообщено дополнительно.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Их дуэт стал лауреатом международного конкурса «Кубок юмора – 99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап – 2001».