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Овечкин обошел Горди Хоу и вышел на единоличное второе место по голам в НХЛ

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в матче против «Виннипег Джетс» и таким образом вышел на второе место по шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игра прошла в субботу, 24 декабря.

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На 19-й минуте Овечкин открыл счет в матче, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота. По итогам игры россиянин был признан лучшим игроком матча.

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Со своим результатом Александр Овечкин обошел канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место в списке лучших снайперов НХЛ удерживает канадец Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.

Сын Горди Хоу Марк поздравил Овечкина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда Гретцки.

Ранее в этот день Овечкин сравнялся по заброшенным шайбам с Горди Хоу, забив свой 801-й гол в НХЛ.

Также сообщалось, что игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили капитана «Вашингтон Кэпиталз» с выходом на второе место по шайбам в НХЛ. По окончании игры хоккеисты команды пожали руку россиянину и поздравили его с достижением.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.

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