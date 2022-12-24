Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена

В заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и Джо Байдена. Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность, передает телеканал «Известия». По наблюдениям СМИ фигура Бандеры примерно в три раза выше Байдена.

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