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Во Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена

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В заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и Джо Байдена. Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность, передает телеканал «Известия». По наблюдениям СМИ фигура Бандеры примерно в три раза выше Байдена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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