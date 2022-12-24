Актер Морозов назвал Пономаренко очень творческим и светлым человеком

Актер «Кривого зеркала» Александр Морозов вспоминает юмориста Александр Пономаренко, скончавшегося 24 декабря, как очень творческого и светлого человека. Его смерть он назвал большой потерей для зрителей и коллег.

«Санька будет всегда в наших умах, в наших сердцах. Мы потеряли его — и зрители, и коллеги», — сказал Морозов в беседе с «Известиями».

Он рассказал, что Пономаренко умел дружить, а его юмор не свалился в пошлятину, как нередко случается на эстраде.

«Главное, что он в памяти, — светлый, добрый, очень порядочный человек, безумно творческий. Как я всегда его называл — человек-музыка», — добавил Морозов.

Александр Пономаренко скончался в субботу, 24 декабря, в возрасте 55 лет. О смерти юмориста сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он рассказал, что еще месяц назад артист был в хорошем расположении духа и снимался в программе.

Известно, что Пономаренко на протяжении нескольких месяцев боролся с онкологическим заболеванием и перенес 10 курсов химиотерапии. О том, что у артиста обнаружили рак, сообщил в ноябре юморист Николай Бандурин.

Место и дата похорон Александра Пономаренко пока неизвестны.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Являлись лауреатами международного конкурса «Кубок юмора – 99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап – 2001».