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Клара Новикова рассказала о планах собрать средства на лечение Александра Пономаренко

Клара Новикова рассказала о намерении артистов собрать средства на лечение юмориста Александра Пономаренко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Юмористка Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью актера «Кривого зеркала» Александра Пономаренко и рассказала, что артисты планировали провести концерт, доход от которого отдать на лечение коллеги по цеху.

По ее словам, о болезни Пономаренко коллегам было известно, все ему помогали.

«Даже должен был быть концерт, все средства от концерта должны были на лечение Саши пойти. Конечно, соболезнования всем, и Валере, брату, и семье Саши. Был замечательный дуэт, смешной, талантливый», — подчеркнула Новикова в беседе с «Газета.Ru».

Она отметила, что близко с братьями Пономаренко не дружила, но очень их любила, снималась в одних программах.

Последний раз они виделись с Александром Пономаренко летом на съемках программы «Юморина», тогда юмористу было «не очень хорошо» во время выступления, добавила артистка.

Ранее в субботу, 24 декабря, телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале сообщил о смерти артиста. Пономаренко боролся с онкологическим заболеванием и перенес 10 курсов химиотерапии.

О месте и времени прощания с актером будет сообщено дополнительно.

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