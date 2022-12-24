Клара Новикова рассказала о планах собрать средства на лечение Александра Пономаренко

Юмористка Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью актера «Кривого зеркала» Александра Пономаренко и рассказала, что артисты планировали провести концерт, доход от которого отдать на лечение коллеги по цеху.

По ее словам, о болезни Пономаренко коллегам было известно, все ему помогали.

«Даже должен был быть концерт, все средства от концерта должны были на лечение Саши пойти. Конечно, соболезнования всем, и Валере, брату, и семье Саши. Был замечательный дуэт, смешной, талантливый», — подчеркнула Новикова в беседе с «Газета.Ru».

Она отметила, что близко с братьями Пономаренко не дружила, но очень их любила, снималась в одних программах.

Последний раз они виделись с Александром Пономаренко летом на съемках программы «Юморина», тогда юмористу было «не очень хорошо» во время выступления, добавила артистка.

Ранее в субботу, 24 декабря, телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале сообщил о смерти артиста. Пономаренко боролся с онкологическим заболеванием и перенес 10 курсов химиотерапии.

О месте и времени прощания с актером будет сообщено дополнительно.