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Юморист Бандурин назвал смерть Александра Пономаренко большой утратой

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Фото: соцсети
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Заслуженный артист РФ Николай Бандурин назвал смерть юмориста Александра Пономаренко большой утратой.

«Горе, конечно, утрата большая для всех нас и для всех людей в целом, потому что этот дуэт — Валера (брат Пономаренко. — Ред.) с Сашей — очень много давал нам радости. У них были великолепные пародии», — сказал Бандурин в беседе с «Известиями» 24 декабря.

Он назвал братьев Пономаренко одними из лучших пародистов в России.

Артист рассказал, что Александр Пономаренко был виртуозом, в совершенстве владел балалайкой и гитарой, играл на этих инструментах по несколько часов в день и замечательно пел.

«Очень рано, 55 лет — это не тот возраст, на котором нужно уходить, поэтому мы все сейчас в таком шоке и всем нам грустно, тоскливо, когда уходят друзья. Это всегда очень плохо и обидно, но та болезнь, которая его настигла <…> может, для него это (уход. — Ред.) было благом, потому что он каждый день испытывал жуткие боли», — добавил Бандурин.

Он также сообщил, что похороны состоятся через три дня, предположительно, в Новочеркасске.

Александр Пономаренко скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в субботу, 24 декабря. О смерти юмориста сообщил телеведущий Андрей Малахов, рассказав, что еще месяц назад артист был в хорошем расположении духа и снимался в программе.

Известно, что Пономаренко перенес 10 курсов химиотерапии.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Являлись лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

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