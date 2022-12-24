СМИ сообщили об изнасиловании таксистом дипломата миссии ЕС в Египте

Центральная прокуратура Каира обвиняет египтянина — водителя такси в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире и домогательствах к гражданке Италии. Об этом 23 декабря сообщило издание Sada el-Balad.

По версии следствия, в центральном районе Каира, Замалек, мужчина изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза в Каире, угрожая ей. Позднее он же домогался до преподавательницы танцев из Италии в другом районе, Каср-ан-Нил, однако там его смогли задержать очевидцы до приезда полиции.

Известно, что, согласно действующему законодательству Египта, обвиняемому грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Ранее, 15 декабря, боец ММА Максим Новоселов, обвиняемый в изнасиловании, был приговорен к пяти годам заключения в колонии строгого режима решением Тушинского суда Москвы.

О задержании Новоселова стало известно в марте. По информации следствия, боец познакомился с девушкой в клубе в Мытищах. Позднее она позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании.