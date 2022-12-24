Школьница погибла в результате хлопка газа в частном доме под Волгоградом
Частный дом обрушился под Волгоградом после хлопка газа, погибла 15-летняя девочка. Об этом 24 декабря говорится в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) по Волгоградской области.
«24 декабря 2022 года в одном из частных домовладений по улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка», — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
Следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали на место происшествия.
Родители погибшей госпитализированы. У 64-летнего мужчины и 52-летней женщины диагностированы различные травмы.
Ранее, 7 декабря, хлопок газа без последующего возгорания произошел в городе Азов Ростовской области. Инцидент произошел в пятиэтажном доме, пострадал один человек.
В тот же день завершились поисковые и аварийные работы на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске из-за взрыва газа. В результате трагедии восемь человек погибли, из них четверо — дети.