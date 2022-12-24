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«Укрэнерго» сообщила о прекращении работы одной из электростанций

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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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Одна из украинских электростанций полностью прекратила выработку электричества из-за повреждения оборудования. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

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«По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Укрэнерго» добавила, что из-за повреждения магистральных сетей сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии.

В компании заверили, что везде, где это возможно, ремонтные работы продолжаются круглосуточно, а также добавили, что самая сложная обстановка с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области.

Накануне, 23 декабря, в «Укрэнерго» сообщили о том, что на Украине сохраняется дефицит в энергосистеме. Отмечается, что ограничения и дефицит мощности вызваны повреждениями магистральных сетей. Однако в стране продолжают работу все виды генерации энергии, говорится в сообщении.

Российские войска начали наносить массированные удары по военным объектам Украины и связанным с ними энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 декабря в Минобороны РФ не сообщали о новых ударах по территории Украины.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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