«Укрэнерго» сообщила о прекращении работы одной из электростанций
Одна из украинских электростанций полностью прекратила выработку электричества из-за повреждения оборудования. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.
«По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — говорится в сообщении.
Пресс-служба «Укрэнерго» добавила, что из-за повреждения магистральных сетей сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии.
В компании заверили, что везде, где это возможно, ремонтные работы продолжаются круглосуточно, а также добавили, что самая сложная обстановка с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области.
Накануне, 23 декабря, в «Укрэнерго» сообщили о том, что на Украине сохраняется дефицит в энергосистеме. Отмечается, что ограничения и дефицит мощности вызваны повреждениями магистральных сетей. Однако в стране продолжают работу все виды генерации энергии, говорится в сообщении.
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