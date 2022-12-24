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Немцев возмутил призыв согреваться на Рождество свечами на елке

Читатели Die Welt возмутились совету лидера ХДС Мерца согреваться на Рождество свечами на елке
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
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Читателей немецкой газеты Die Welt возмутило заявление лидера оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца о способах экономить энергию в условиях кризиса.

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Ранее политик признался, что для украшения рождественской елки использует настоящие свечи. По его словам, таким образом можно повысить температуру воздуха в помещении и сэкономить энергию. Этому примеру он призвал последовать и своих соотечественников. Однако немцы не оценили совет Мерца.

«Я в шоке от такого нелепого предложения», — возмутился Karl B.

«А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце», — написал Deutscher Michel.

«Я когда-то слышал, что хлопки в ладоши могут повысить температуру тела. И, конечно, по логике, это также увеличивает температуру в помещении», — сыронизировал Gido B.

«Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания», — указал Oliver H, сообщив, что работает пожарным и считает такой способ крайне опасным.

Ранее, 9 декабря, глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

При этом, как написал 27 ноября журнал Der Spiegel, несмотря на сокращение потребления газа, новый год для немцев начнется с очередного повышения цен на электроэнергию и индексации тарифов. Так, отмечалось, что в Кельне счета взлетят почти на 130%. С резким ростом цен столкнутся и другие города.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что «Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.

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