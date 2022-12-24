Издание 19FortyFive назвало поворотный момент стратегии России на Украине

Обозреватель Джек Бакби в статье на сайте издания 19FortyFive счел заявления президента России Владимира Путина поворотными в стратегии России по Украине.

«Страна дает армии всё, что просят», — процитировал автор материала российского лидера.

Также он обратил внимание на слова Путина по поводу скорого развертывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», названной в НАТО как «Сатана-2», как гарантии безопасности и сохранения суверенитета РФ. Межконтинентальная баллистическая ракета впервые готовится к своему «боевому дежурству», сказал президент РФ, напомнил Бакби.

«Хотя российский лидер и не подтвердил, когда он ожидает, что ракета будет полностью готова, он сообщил, что оружие готовилось в качестве контрмеры против того, что он считает агрессией НАТО», — указал Бакби.

Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны сообщил о том, что ракетные комплексы «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

В тот же день министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». Государственные испытания ракет прошли успешно, рассказал он.